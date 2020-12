Nasdaq tikt nieuw recordniveau aan op Wall Street

De technologiegraadmeter Nasdaq is maandag naar een nieuw record gestegen op de aandelenbeurzen in New York. De andere hoofdgraadmeters gingen wat omlaag nadat vrijdag hoogtepunten werden behaald. Beleggers op Wall Street bleven vooral in afwachting van een akkoord in het Amerikaanse Congres over een nieuw coronasteunpakket waar al maanden over wordt onderhandeld.