Burgemeesters pleiten voor financiële steun horeca

Verschillende burgemeesters in Nederland pleiten voor meer financiële steun voor de horeca. Dat zeiden zij voorafgaand aan het Veiligheidsberaad waarin de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s in deelnemen. Een paar honderd horecaondernemers kwamen eerder op de dag in Den Haag samen om te protesteren voor meer financiële steun van de overheid. Sinds half oktober moeten zij op last van het kabinet de deuren gesloten houden om verspreiding van het coronavirus verder te voorkomen.