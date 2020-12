BBC: telefonisch brexitoverleg Johnson en Von der Leyen voorbij

Het telefonisch brexitoverleg tussen de Britse premier Boris Johnson en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is voorbij. Dat meldde de BBC. Een bron tegen persbureau Reuters zei dat de Britten na anderhalf uur praten om een pauze hadden gevraagd en dat het onzeker is of vanavond verder wordt gepraat.