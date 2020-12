Berkhout neemt plaats in van opgestapte FVD-senator Cliteur

De stoelendans in de Eerste Kamer binnen het verscheurde Forum voor Democratie (FVD) houdt nog even aan. Hugo Berkhout neemt in de senaat de plaats in van de onlangs opgestapte Paul Cliteur. De Kiesraad geeft hem daarvoor maandag 28 dagen bedenktijd, maar hij laat al aan het ANP weten dat hij de plaats zal innemen.