Natuurstichting plant potentiële miljardenclaim tegen Tata Steel

Door grove nalatigheid van Tata Steel is de regio rond het hoogovenscomplex in IJmuiden vervuild geraakt en is het risico op kanker vele malen hoger dan in de rest van Nederland. Dat vinden Stichting Schapenduinen, die opkomt voor de natuur in het gebied, en voorzitter Jan de Jong van die stichting. Zij zijn daarom van plan een claim in te dienen tegen drie hoge bestuurders van het Indiase concern, die mogelijk in de miljarden euro’s kan lopen.