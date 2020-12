Verdachten ontkennen aanklacht coldcasezaak Van Dillenburg

De 50-jarige Ad K. en de 60-jarige Fred T. hebben maandag bij de rechtbank in Amsterdam stellig verklaard niets te maken te hebben met de verdwijning van de in 2002 verdwenen Patrick van Dillenburg. Van Dillenburg kreeg op 2 januari 2002 een telefoontje, zei tegen zijn vriendin dat hij even weg moest en keerde nooit meer terug. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt K. en T. van moord dan wel doodslag en het wegmaken van het lichaam van Van Dillenburg. Voor de strafzaak zijn vijf dagen ingepland.