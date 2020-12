Coronaboetes voor deelnemers seksfeestje in België

Deelnemers aan een seksfeestje in Beringen in Belgisch-Limburg hebben hun uitspatting elk met een coronaboete van 250 euro moeten bekopen. Veel moeite om de daders te betrappen, had de getipte politie niet. Al door het raam konden de dienders vaststellen dat er volgens de coronaregels te veel mannen en vrouwen bijeen waren. Ze waren ook opvallend schaars gekleed.