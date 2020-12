‘Aantal opnames zal stijgen, geen versoepelingen voor kerst’

De acute zorgsector verwacht dat het aantal coronapatiënten binnenkort weer zal gaan toenemen. Aangezien het aantal besmettingen stijgt, valt te voorzien dat het „ergens in de komende twee weken” ook weer drukker zal worden in ziekenhuizen, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). „De aantallen gaan vrijwel zeker stijgen”, aldus Kuipers. „Dat staat een versoepeling van de maatregelen in de weg.”