Clash in coalitie over uitbreiding A27 bij Utrecht

Coalitiepartijen D66 en het CDA zijn tijdens een debat over infrastructuur hard met elkaar in aanvaring gekomen over de uitbreiding van de A27 bij Utrecht, die 265 miljoen euro duurder uitvalt dan begroot. D66 wil dat minister Cora van Nieuwenhuizen het project uitstelt totdat ze dekking heeft gevonden voor dit financiële gat. Het CDA zegt dat D66 zich daarmee niet aan het regeerakkoord houdt, waarin het project is opgenomen.