Macron: mensenrechten ondergeschikt in wapenhandel met Egypte

De Franse president Emmanuel Macron stelt geen voorwaarden omtrent mensenrechten bij de verkoop van wapens aan het autoritaire regime van Egypte, heeft hij maandag gezegd. Macron zegt de capaciteit van Caïro om op te treden tegen islamistisch terrorisme in de regio niet te willen ondermijnen. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch is kritisch over het besluit van Macron.