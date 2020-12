Ook in Gibraltar, het Britse overzeese gebied aan de zuidpunt van Spanje, worden deze week mensen ingeënt met een vaccin tegen het coronavirus. Niet alleen de ruim 30.000 inwoners komen in aanmerking. Volgens de krant El País krijgen minstens 270 Spanjaarden die in Gibraltar werken de komende dagen het vaccin van Pfizer en BioNTech toegediend.