Advocaat vergelijkt schade kippenboeren met schade gaswinning

Kippenboeren die miljoenen euro’s schade hebben opgelopen tijdens de zogeheten fipronilcrisis, blijven erbij dat ze recht hebben op gedeeltelijke compensatie. De overheid heeft gefaald in het toezicht en daarmee onrechtmatig gehandeld, betoogde de advocaat van brancheorganisatie LTO en zo’n honderd pluimveehouders maandag voor het gerechtshof in Den Haag. Ze maakte een vergelijking met de schade die de gaswinning in Groningen heeft veroorzaakt.