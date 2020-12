Bloed, tijd en talent doneren

In de donkerste maand van het jaar denken we aan de komst van het grootste Geschenk ooit: het Licht van de

wereld. Die Gift van de Vader is door mensen niet te evenaren, hoeveel cadeaus we elkaar in december ook schenken. Dat neemt niet weg dat het goed is om iets over te hebben voor een naaste. Drie donateurs vertellen over cadeaus voor anderen die niet direct geld kosten, maar bloed, tijd en talent. Hoewel, kosten? Volgens

henzelf worden ze alleen maar rijker van dat geven.