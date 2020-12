Nikkei lager gezet door winstnemingen

De aandelenbeurs in Japan is maandag met verlies begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers namen wat winst na de forse opmars in de afgelopen vijf weken. De nieuwe recordstanden op Wall Street en een sterke groei van de Chinese export hielden de verliezen beperkt. De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien.