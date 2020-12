Koloniale collecties worden tegen het licht gehouden

Nederlandse musea en universiteiten gaan onderzoeken wat er met objecten uit koloniale collecties moet gebeuren. „In Nederland en onze buurlanden woedt discussie over wat we aanmoeten met koloniale objecten, maar nergens doen ze wat wij nu gaan doen”, zegt Wayne Modest, hoofd van het onderzoekscentrum van het Nationaal Museum van Wereldculturen en een van de initiatiefnemers in Trouw.