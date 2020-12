Chinese export groeit met ruim 20 procent

De Chinese export is in november met 21,1 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Het gaat om de grootste stijging in ruim twee jaar, blijkt uit cijfers die maandag naar buiten zijn gebracht. De groei wordt veroorzaakt door een sterke wereldwijde vraag en het herstel van de bedrijvigheid in het land na eerdere fabriekssluitingen als gevolg van het coronavirus.