Winnaars nemen wereldwijd hun Nobelprijs in ontvangst

De winnaars van de Nobelprijzen krijgen maandag en dinsdag hun onderscheiding in eigen land overhandigd. Door de coronacrisis is dat anders dan de traditie. De Nobelprijzen worden traditioneel op 10 december (donderdag), de sterfdag van Alfred Nobel, uitgereikt in de Zweedse hoofdstad Stockholm, met uitzondering van de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede, die in de Noorse hoofdstad Oslo plaatsvindt.