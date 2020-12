Horeca komt op meerdere plekken in actie tegen coronamaatregelen

Horecaondernemers in het hele land laten maandag hun ongenoegen blijken over de huidige situatie waarin ze verkeren. Zo is in Den Haag een protestmanifestatie, lanceert Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een campagne onder de naam #BlackMonday en zullen in de avond bij meerdere cafés de lichten worden ontstoken als symbolisch signaal.