Hof behandelt hoger beroep in fipronilzaak tegen staat

Meer dan honderd kippenboeren en brancheorganisatie LTO Nederland hopen voor het gerechtshof in Den Haag alsnog gelijk te krijgen in een zaak tegen de staat over de zogenoemde fipronilcrisis. De pluimveehouders verwijten de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat die ernstig tekort is geschoten in de aanpak van de affaire. Dat zou neerkomen op onrechtmatig handelen. De rechtbank was dat vorig jaar niet met de eisers eens.