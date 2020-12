Proces rond ‘flatdrama’ Hoogeveense Sharleyne (8) van start

In Leeuwarden begint maandag het hoger beroep tegen Hélène J., die ervan wordt verdacht haar dochter Sharleyne in 2015 te hebben gedood. De rechtbank in Assen sprak de 41-jarige J. ruim twee jaar geleden vrij. Het Openbaar Ministerie, dat tien jaar cel had geëist, ging tegen die uitspraak in beroep.