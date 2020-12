Britse regeringsbronnen ontkennen doorbraak over visserij

Britse regeringsfunctionarissen ontkennen dat de onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk dicht bij een deal zijn over visserij, al maanden een van de drie belangrijkste twistpunten in het overleg over een handelsakkoord. „Er is geen doorbraak met betrekking tot de visserij. Er is vandaag niets nieuws bereikt”, verklaarde een regeringsvertegenwoordiger zondagavond in Londen.