Statenleden FVD-Zuid-Holland verklaren zich onafhankelijk

Vijf van de zeven leden in de fractie van Forum voor Democratie in de provincie Zuid-Holland verklaren zich onafhankelijk. Ze gaan een nieuwe groep vormen met twee al eerder opgestapte Statenleden van FVD, Toine Beukering en Bob van Pareren. Dat is te lezen in een verklaring die fractievoorzitter Matthijs Sandmann op Twitter heeft geplaatst.