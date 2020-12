Denemarken begint zich ernstige zorgen te maken over de hoogte van de tweede golf in de corona-epidemie. De gezondheidsautoriteiten meldden zaterdag 2115 nieuwe besmettingsgevallen en zondag 1745. Het totaal sinds de uitbraak begin maart is nu de 90.000 gepasseerd. Tot dusver zijn 885 Covid-19-patiënten overleden.