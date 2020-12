Grote drukte in Brussel op eerste zaterdag dat winkels open mogen

De heropening van ‘niet-essentiële’ winkels heeft in Brussel op de eerste zaterdag dat er weer gewinkeld mocht worden, tot een grote toeloop van klanten geleid. Volgens de politie moest de toegang tot de Nieuwstraat worden beperkt. De Elsensesteenweg werd ook enige tijd afgesloten omdat het er te druk was. De stad Brussel had een kleurenbarometer online om te laten zien hoeveel mensen er in de Nieuwstraat aan het shoppen waren. Om 11.00 stond die op rood en dat bleef zo tot sluitingstijd.