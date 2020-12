Brexitonderhandelingen zondag hervat

De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigde Koninkrijk gaan zondag verder in Brussel. Dat hebben voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Britse premier Boris Johnson afgesproken in een telefonisch overleg. Von der Leyen en Johnson hebben ook afgesproken elkaar maandag weer te bellen.