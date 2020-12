‘Winkelen kan wel, maar op een goede manier’

De zaterdagmiddag voor pakjesavond heeft aangetoond dat winkelen wel kan, als iedereen er op een goede manier mee omgaat. Gemeenten troffen veel maatregelen om te grote drukte in winkelstraten te voorkomen en ook de winkeliers hebben serieus maatregelen genomen tegen opstoppingen in winkels. Die verdienen een compliment, want het bleef zaterdag „beheersbaar druk”.