Het was zaterdagmiddag iets drukker dan normaal in het centrum van Rotterdam, maar de drukte was goed beheersbaar, aldus een woordvoerder van burgemeester Ahmed Aboutaleb. De gemeente hanteert looproutes en riep op de drukte te mijden om taferelen zoals op Black Friday te voorkomen. „De maatregelen hebben geholpen”, aldus de zegsman.