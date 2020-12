Grote brand in autobedrijf in Brabantse Drunen

In een autobedrijf aan de Kasteeldreef in de Brabantse plaats Drunen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote brand gewoed in twee geschakelde loodsen. De brandweer rukte massaal uit om het vuur te bestrijden, kreeg versterking van omliggende korpsen en wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar andere loodsen op het terrein. Er is niemand gewond geraakt.