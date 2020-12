Interim-voorzitter Van der Linden: nacht slapen over rol bij FVD

Tijdelijk Forum voor Democratie-voorzitter Lennart van der Linden wil even een „nachtje slapen” voordat hij een besluit neemt over zijn rol bij de partij. Hij weet nog niet of hij voor Forum politiek actief blijft. Daarover zal hij op korte termijn een knoop doorhakken, zegt de interim-voorzitter na het omstreden referendum over boegbeeld Thierry Baudet.