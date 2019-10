Op het Malieveld in Den Haag vindt woensdag een protestbijeenkomst van de bouwwereld tegen de huidige regelgeving rond PFAS en stikstof plaats. De organisatie is in handen van de Stichting Grond in Verzet. Vanwege de manifestatie, waaraan transportondernemingen, bestratings- en timmerbedrijven, hoveniers en aannemers deelnemen, verwacht de ANWB grote drukte op de wegen in en rond Den Haag.