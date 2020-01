Nog even en dan is het zover. In de nacht van vrijdag op zaterdag verlaat Groot-Brittanniƫ formeel de Europese Unie. Daarmee komt er een einde aan ruim 3,5 jaar touwtrekken tussen voor- en tegenstanders van brexit - een strijd die ontstond nadat een meerderheid van de Britten op 23 juni 2016 per referendum had uitgesproken niet langer deel te willen uitmaken van de Europese Unie.