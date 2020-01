Eind 2019 maakten de Chinese autoriteiten bekend dat enkele burgers in de stad Wuhan een longonsteking hadden opgelopen als gevolg van het coronavirus. Sindsdien is het aantal besmettingen explosief toegenomen. Het dodental van het virus is opgelopen naar 132 en bijna 6000 Chinezen zijn besmet geraakt. Buiten China is nog niemand overleden aan het virus, maar zijn wel tientallen besmettingen vastgesteld.