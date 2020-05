De wereld is in de greep van de coronacrisis. Hoewel de pandemie in Europa over haar hoogtepunt heen lijkt, gelden nog tal van beperkingen om een nieuwe opleving tegen te gaan. In Nederland neemt het aantal sterfgevallen en nieuwe besmettingen al wekenlang af en worden de maatregelen langzamerhand versoepeld. Volg het laatste nieuws in dit liveblog.