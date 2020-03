Een medewerker van het Rode Kruis sorteert beschermingsmiddelen die zijn ingeleverd tijdens een inzamelingsactie. De hulporganisatie verdeelt de beschermingsmiddelen over zorginstellingen, waar de materialen nodig zijn bij de bestrijding van het coronavirus. beeld ANP

Het coronavirus legt het openbare leven in grote delen van de wereld plat. Van de bijna 21.000 mensen die tot dusver wereldwijd aan corona zijn overleden, komen er bijna 14.000 uit Europa. Om verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn in Nederland alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden. Een wereldwijde economische recessie ligt op de loer. Lees de laatste ontwikkelingen in dit liveblog.