Eind 2019 maakten de Chinese autoriteiten bekend dat enkele burgers in de stad Wuhan een longonsteking hadden opgelopen als gevolg van coronavirus Covid-19. Sindsdien is het aantal besmettingen opgelopen tot 60.000; vooral in de Chinese provincie Hubei maar ook in Amerika, Australiƫ en Europa.

Het aantal doden ligt boven de 1300. Daarmee is het virus dodelijker dan SARS en MERS, vergelijkbare virussen die eerder slachtoffers maakten.