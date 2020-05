Op 30 december 2019 werd in Wuhan, de hoofdstad van de Chinese provincie Hubei, melding gemaakt van een nieuw coronavirus dat een besmettelijke luchtwegaandoening veroorzaakt. Het virus, SARS-CoV-2 genaamd, verspreidde zich in de eerste maanden van 2020 over de wereld en besmette tot nu toe ruim 5 miljoen mensen. Wetenschappers gaan ervan uit dat het virus een dierlijke oorsprong heeft.

Covid-19, de ziekte die het virus veroorzaakt, kan zorgen voor verkoudheidsklachten en koorts. Vooral bij patiƫnten met verminderde afweer door chronische ziekte kan een mogelijk fatale longontsteking ontstaan. In Nederland kostte dat tot nu toe aan 5775 mensen het leven.

Veel regeringen namen vergaande maatregelen om meer besmettingen te voorkomen, wat zorgde voor een diep dal in de wereldeconomie. Omdat in Nederland het aantal nieuwe besmettingen en sterfgevallen al wekenlang afneemt, worden de maatregelen hier langzamerhand versoepeld.

