In Enschede overleed een 62-jarige man nadat een boom door de wind op zijn auto was terechtgekomen. beeld ANP

In de provincies Zuid- en Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel en het IJsselmeergebied is donderdagochtend vanwege zeer zware windstoten code rood afgegeven. In de overige provincies geldt code oranje. Bij Hoek van Holland en IJmuiden is donderdag windkracht 11 gemeten.