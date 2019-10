Protesterende boeren rijden woensdagochtend met tractoren richting De Bilt, waar het RIVM is gevestigd. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de snelwegen rond Utrecht zoveel mogelijk te mijden in verband met het boerenprotest. Ook in Den Haag staan opnieuw demonstraties gepland vanwege het stikstofbeleid. Volg onze berichtgeving in dit liveblog.