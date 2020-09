Prinsjesdag 2020 zal de boeken ingaan als een bijzonder sobere. Geen Gouden Koets, geen balkonscène en geen driewerf hoera, nadat de Koning zijn Troonrede heeft voltooid. En in plaats van in de Ridderzaal wordt de Troonrede voorgelezen in de Grote Kerk in Den Haag. Ondanks de beperkingen blijft Prinsjesdag een politieke en democratische hoogtijdag. De Troonrede, het laatste nieuws en de mooiste beelden zijn te zien in dit liveblog.