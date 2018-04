Amerika, Engeland en Frankrijk hebben drie doelen aangevallen in Syrië die te maken hebben met het Syrische chemische wapenprogramma, zo heeft de Amerikaanse generaal Dunford bekendgemaakt. De Russische ambassadeur in de VS, Anatoli Antonov, waarschuwde dat de aanvallen „niet zonder gevolgen kunnen blijven.” Volg de ontwikkelingen in dit liveblog.