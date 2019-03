Het is erop of eronder voor de brexitdeal van Premier May. beeld AFP

Het Britse Lagerhuis debatteert dinsdag vanaf het middaguur opnieuw over de brexitdeal van premier May. Als de deal wordt aangenomen, verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU op 29 maart. Wordt de deal weggestemd, dan stort het land zich volgens May in een crisis.