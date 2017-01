Zwarte lijst witwaslanden krijgt onvoldoende

Het Europees Parlement wil dat Europa strenger gaat optreden tegen landen die te weinig doen tegen financiering van terrorisme, witwassen en belastingontduiking. Het parlement heeft donderdag in Straatsburg een nieuwe zwarte lijst van ‘risicolanden’ die de Europese Commissie voorstelt verworpen.

„Het is een schamel lijstje dat de commissie heeft opgesteld”, aldus rapporteur Judith Sargentini (GroenLinks). „Alleen Afghanistan, Bosnië en Herzegovina, Irak, Iran, Laos, Syrië, Oeganda, Vanuatu, Jemen en Noord-Korea staan erop. Als wij financiële criminaliteit effectief willen bestrijden, dan hebben wij een ambitieuze zwarte lijst nodig met meer dan alleen wat schurkenstaten erop. Daar horen ook landen bij die belastingfraude faciliteren.”

De lijst vloeit voort uit de EU-richtlijn ‘ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering’. Brussel moet die drie keer per jaar aanpassen. Banken zijn volgens de richtlijn verplicht om te onderzoeken of hun cliënten geen financiële banden hebben met de landen op deze zwarte lijst.

Naar aanleiding van de onthullingen in de zogeheten Panama Papers zijn de lidstaten inmiddels bezig een zwarte lijst van belastingparadijzen op te stellen. Het gaat om landen die (bijna) geen vennootschapsbelasting heffen, niet transparant zijn en niet meewerken aan internationale maatregelen tegen belastingontwijking. Een volgende stap is om te bepalen wat de gevolgen kunnen zijn voor de landen die op deze lijst worden geplaatst.