Zijlstra: mail niet door minister verdoezeld

Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) heeft geen informatie over de Teevendeal achtergehouden. Hij heeft alles aan de commissie-Oosting gestuurd, benadrukte VVD-fractieleider Halbe Zijlstra donderdag in het debat.

Onder anderen de leiders van D66, ChristenUnie en SP hebben hier een ander idee over. Zij vinden dat Van der Steur een mail waarin hij als Kamerlid commentaar gaf op concept-antwoorden op Kamervragen van toenmalig justitieminister Ivo Opstelten over de Teevendeal aan de Kamer had moeten sturen. Dat is een kwestie van „interpretatie”, stelde Zijlstra.

De VVD-fractieleider gaf toe dat er „serieuze aantijgingen” aan het adres van Van der Steur zijn gedaan. Maar hij vindt dat de bewindsman de kans moet krijgen om die te weerleggen „ook in campagnetijd”.