Wilders trapt campagne af in Spijkenisse

Onder grote belangstelling van de pers is Geert Wilders zaterdag aangekomen in Spijkenisse om de aftrap te geven voor de verkiezingscampagne van de PVV. Vele tientallen journalisten uit binnen- en buitenland zijn ervoor uitgerukt. Ook is er veel politie en beveiliging op de been. Wilders deelt in Spijkenisse flyers uit.

„Het is vandaag een historische dag en het worden historische verkiezingen”, zei Wilders in een korte toespraak. Hij hield zijn toehoorders voor dat ze op de PVV moeten stemmen „als u wilt dat u weer centraal komt te staan”. Ook herhaalde hij zijn bekende boodschap dat „Nederland weer van de Nederlanders” moet worden en dat ons land zelf moet bepalen wie er binnenkomt. Wilders zei voor Spijkenisse te hebben gekozen omdat het een „thuisplaats” van de PVV is.

Een klein groepje mensen protesteert tegen Wilders. Ze houden borden op met teksten als ‘Vluchtelingen welkom’ en ‘Laat je niet bang maken’.