PVV-leider Geert Wilders is tevreden met het Nederlandse besluit om de landingsrechten van de Turkse minister Çavusoglu in te trekken. Hij zegt op Twitter dat dat te danken is aan de PVV.

„Mooi. Zonder de PVV was dit besluit nooit genomen! Rutte heeft alleen ballen als de PVV dat eist en de verkiezingen voor de deur staan”, aldus Wilders.

De PVV-leider is zaterdag in Limburg om te flyeren.