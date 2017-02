Wiebes erkent gebrek aan nuance

Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes erkent dat hij „een nuance had moeten aanbrengen” in informatie die hij eerder naar de Tweede Kamer stuurde over de problemen bij de Belastingdienst. Over de organisatorische chaos bij de dienst gaat de Kamer donderdag in debat.

Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) wilde vooraf van Wiebes weten of hij vindt dat hij de Kamer „correct, tijdig en volledig” heeft ingelicht over een vertrekregeling waar veel te veel animo voor bleek te zijn.

Wiebes stelde in november dat hij na een zoektocht door de officiële stukken nergens waarschuwingen had aangetroffen over miljoenen extra kosten die de reorganisatie van de dienst met zich mee zou kunnen brengen. Hij had dat genuanceerder moeten zeggen, schrijft hij nu, omdat hij wist dat de commissie die de problemen bij de Belastingdienst onderzocht „op dat moment naar meer documenten aan het kijken was”. Daaruit kwamen tóch waarschuwingen naar voren.

Die commissie velde vorige week een vernietigend oordeel over de cultuur van de dienst. Die opereert te veel op eigen houtje.