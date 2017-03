Vrijwilliger in bijstand mag 150 euro krijgen

Mensen die in de bijstand zitten en als vrijwilliger actief zijn mogen binnenkort voor maximaal 150 euro per maand een onkostenvergoeding krijgen zónder dat dit wordt verrekend met hun uitkering. Over een heel jaar mag het totale bedrag echter niet over 1500 euro heen gaan. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) past hier de regels voor aan.

Het zorgt ervoor dat de onkostenvergoeding voor alle uitkeringsgerechtigden hetzelfde wordt, ongeacht het soort uitkering. Op dit moment gelden nog verschillende regels. Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot van het CDA had er vorig jaar in een initiatiefnota op aangedrongen de maximale vergoeding voor iedereen gelijk te maken.