VOC-schip voor kust Engeland opgegraven

Het VOC-schip Rooswijk dat in 1740 voor de kust van Engeland verging, wordt deels opgegraven en onderzocht. Dat heeft het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap dinsdag bekendgemaakt.

Het wrak wordt bedreigd door stroming en verschuiving van zandlagen en duikers die de resten bezoeken. Daarom is, na een verkennend onderzoek in 2016, door Nederland en Engeland besloten het onderzoek naar het schip met spoed voort te zetten. Een internationaal team gaat het wrak van 1 juli tot 1 oktober verder in kaart brengen en spullen aan boord veiligstellen.

De Rooswijk verging in januari 1740 met de complete bemanning en lading bij de zandbank Goodwin Sands bij Kent toen het op weg was naar Indië. Het ministerie van OCW noemt het wrak van onschatbare waarde voor archeologen om meer te weten te komen over de tijdsperiode.

Minister Jet Bussemaker (OCW) zegt dat het besef er steeds meer is dat dit soort sporen op de zeebodem een belangrijk deel zijn van de Nederlandse identiteit. Ze noemt de scheepswrakken „tijdscapsules” die een verhaal vertellen. „De twee eeuwen geschiedenis van de VOC maken deel uit van dat verhaal en ons collectieve geheugen, inclusief alles waar wij nog altijd trots op zijn, maar ook waarvoor we ons nu schamen”, aldus Bussemaker.