Vertrekkend PvdA-Kamerlid Vos hekelt partijtop

Vertrekkend PvdA-Kamerlid Jan Vos heeft hard uitgehaald naar de top van zijn partij. „Onze partijvoorzitter wilde terug naar de 19e eeuw, terwijl we leven in de 21e eeuw”, schrijft de politicus vrijdag in een brief aan de Volkskrant.

Vos reageerde met de brief op de „historische nederlaag” die zijn partij heeft geleden. De PvdA ging bij de verkiezingen terug van 38 naar negen zetels. Vos wijt dat aan het feit dat „we in het verleden leefden, met onszelf bezig waren en de kiezers vergaten”.

Het vertrekkend Kamerlid richt zijn pijlen niet alleen op voorzitter Hans Spekman, maar ook op lijsttrekker Lodewijk Asscher. Die gedroeg zich in zijn ogen als „een regent uit de vorige eeuw”. Vos omschrijft de cultuur van de partij verder als „ambtelijk, bureaucratisch en bestuurlijk”.