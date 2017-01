„Vereenvoudig doorstroming hbo naar uni”

De regering moet het makkelijker maken voor hbo-studenten om door te stromen naar een masteropleiding aan een universiteit. Dat stellen Kamerleden Rik Grashoff (GroenLinks) en Jasper van Dijk (SP) woensdag voor in een debat in de Tweede Kamer over hoger onderwijs.

Volgens Grashoff en Van Dijk bestaan er momenteel te veel drempels voor ambitieuze hbo-studenten die verder willen studeren. „Drempels als aanvullende selectie-eisen of het vragen van anderhalf keer het normale collegegeld voor schakeltrajecten zijn onnodige belemmeringen voor de doorstroming”, vindt Grashoff.

Van Dijk vindt dat de regering de schakelprogramma’s moet financieren. „Voorheen werden deze programma’s betaald door de overheid, maar nu moeten de universiteiten de schakelprogramma’s zelf betalen. Zij krijgen pas geld als studenten hun masteropleiding hebben afgerond. Universiteiten selecteren daarom strenger aan de poort.”